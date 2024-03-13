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NBA／單季30分次數超越KD創雷霆隊史 亞歷山大：這是榮譽

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆球星亞歷山大。 路透
雷霆球星亞歷山大。 路透

雷霆今天在主場以111：121不敵溜馬，但球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）又得到30分，打破杜蘭特（Kevin Durant）創下的隊史單季最多至少30分比賽紀錄。

亞歷山大上半場狀態不佳，12投4中只得11分，雷霆也陷入12分落後，第三節他火力復甦攻下12分，幫助球隊一度領先。不過溜馬三節尾聲打出8：0攻勢，末節一路壓制雷霆，收下勝利。

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場得到18分12助攻，透納（MylesTurner）攻下24分，席亞康（Pascal Siakam）砍進18分11籃板。溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）賽後大讚席亞康的全能，「今天的比賽就是交易來席亞康這種球員的原因，他能創造機會，防守端有高度，能影響籃框附近的投籃，還能搶籃板。」

雷霆方面，亞歷山大拿到30分10籃板，本季第48次得分破30，超越杜蘭特創下的47次隊史紀錄。對此，亞歷山大受訪時表示，「這是一種榮譽，杜蘭特在他的職業生涯中做過一些了不起的事，能與他進行這種比較是一件好事。」

Kevin Durant Shai Gilgeous-Alexander 溜馬 雷霆

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