NBA／國王宰公鹿35分止對戰15連敗 福克斯：今年最完美比賽
國王自2016年2月1日以來沒贏過公鹿，已吞下對戰15連敗。今天國王從開局就一路領先，終場以129：94痛宰公鹿，結束難堪紀錄。
國王上半場外線手感大爆發，18投10中，命中率55.6%；反觀公鹿只有18.8%，儘管安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獨拿22分，半場打完公鹿仍陷入19分落後。第三節公鹿進攻持續低迷，國王末節開局打出12：1攻勢拉開差距，比賽時間剩6分38秒就換上替補球員，進入垃圾時間。
國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）全場攻下29分7助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）22分11籃板8助攻，板凳暴徒蒙克（Malik Monk）得到25分。公鹿全隊外線命中率只有17.9%，安戴托昆波砍進30分13籃板，里拉德（Damian Lillard）12投僅2中，拿到10分6助攻。
福克斯受訪時提到防守是贏球關鍵，「我認為這助長我們進攻，我們得了快130分，就算這場只得110分，仍會以15分差距贏球，我認為這是我們今年打過最完美的比賽。」
公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）則表示，輸球是他的錯，「我沒有讓他們心理做好準備，練習賽中大家都在討論班機。身為教練團，練習賽後討論過如果注意力無法集中，這將是很累人的一天，結果果然是這樣，所以這是我的責任。」
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