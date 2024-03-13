NBA／金塊西區季後賽最大威脅？KCP：健康太陽和灰狼

太陽休賽季組成三巨頭，但戰績不如預期，目前只排在西區第6。不過衛冕軍金塊隊後衛「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）仍認為，太陽是金塊在西區最大威脅。

金塊去年季後賽首輪以4：1淘汰灰狼，第二輪則以4：2送太陽回家，太陽是唯一在系列賽贏金塊至少2場的球隊。波普近日受訪時被問到西區最強的對手，他說，「我會說健康的鳳凰城（太陽），健康的明尼蘇達州（灰狼），還有年輕球隊雷霆也在崛起。」

金塊近10戰只輸1場，該場比賽對手是沒有布克（Devin Booker）的太陽。金塊目前和雷霆戰績都是45勝20敗，並列西區第1，灰狼落後1場勝差排第3；太陽落後7場排第6，一不小心就有可能跌入附加賽。

布克去年季後賽面對金塊，場均30.8分4.7籃板7.8助攻，杜蘭特（Kevin Durant）也有29.5分9.7籃板5.0助攻的鬼神數據。不過金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）數據更誇張，場均34.5分13.2籃板10.3助攻，後來也帶隊淘汰湖人和熱火，奪下隊史首座冠軍。