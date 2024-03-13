聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／金塊西區季後賽最大威脅？KCP：健康太陽和灰狼
太陽休賽季組成三巨頭，但戰績不如預期，目前只排在西區第6。不過衛冕軍金塊隊後衛「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）仍認為，太陽是金塊在西區最大威脅。
金塊去年季後賽首輪以4：1淘汰灰狼，第二輪則以4：2送太陽回家，太陽是唯一在系列賽贏金塊至少2場的球隊。波普近日受訪時被問到西區最強的對手，他說，「我會說健康的鳳凰城（太陽），健康的明尼蘇達州（灰狼），還有年輕球隊雷霆也在崛起。」
金塊近10戰只輸1場，該場比賽對手是沒有布克（Devin Booker）的太陽。金塊目前和雷霆戰績都是45勝20敗，並列西區第1，灰狼落後1場勝差排第3；太陽落後7場排第6，一不小心就有可能跌入附加賽。
布克去年季後賽面對金塊，場均30.8分4.7籃板7.8助攻，杜蘭特（Kevin Durant）也有29.5分9.7籃板5.0助攻的鬼神數據。不過金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）數據更誇張，場均34.5分13.2籃板10.3助攻，後來也帶隊淘汰湖人和熱火，奪下隊史首座冠軍。
2023-24 NBA即時比分
▪勇士菜鳥隔扣溫班亞瑪！ 維金斯向隊友爆粗口 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言