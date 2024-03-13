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NBA／尼克連3戰讓對手得不到80分 上次布朗森老爸還在陣中

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克後衛哈特(中)。 美聯社
尼克後衛哈特(中)。 美聯社

尼克今天主場迎戰76人，前鋒阿努諾比（OG Anunoby）終於傷癒復出，幫助球隊延續超強團隊防守，終場以106：79大勝。尼克連3戰將對手得分壓制在80分以下，這是2012年的76人後，聯盟再度有球隊辦到；尼克隊史則要追溯至2000-01賽季，當時布朗森（Jalen Brunson）的父親還在尼克陣中。

尼克首節只讓76人得到14分，半場打完取得18分領先，第三節又打出一波12：0攻勢，讓比賽提前失去懸念，不過尼克後衛哈特（Josh Hart）全場仍出戰39分鐘，引發球迷討論。

哈特全場拿到20分19籃板10助攻，他全明星賽後10戰，場均出戰42.7分鐘，堪稱鐵人。布朗森攻下20分9助攻，阿努諾比貢獻14分。76人方面，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）砍下19分6籃板，馬克西（Tyrese Maxey）傷癒復出得到17分。

哈特賽前受訪時談到阿努諾比回歸，「他回來了，我們的救世主回來了，他是能用投籃拉開球場空間的人，在防守方面也有統治力。」

阿努諾比賽後受訪時也透露缺陣18場後，首度打球的想法，「感覺很棒，我想念在這打球，想念球迷，想念我的隊友。」

76人 尼克

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