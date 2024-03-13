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NBA／未來參選美國總統？勇士柯瑞不排除可能性

聯合新聞網／ 綜合報導
美國現任總統拜登(左)、勇士隊巨星柯瑞(右)。 美聯社
美國現任總統拜登(左)、勇士隊巨星柯瑞(右)。 美聯社

2024美國總統大選將在11月5日舉行，近日選舉議題在當地討論度越來越高。勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）近日受訪時被問到，未來是否有意角逐總統大位，他表示不會排除這個可能性。

勇士2022年奪下總冠軍後，隔年1月造訪白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會面。當時勇士前鋒格林（Draymond Green）語出驚人表示，柯瑞未來會選美國總統，自己則是他的國防部長。

柯瑞近日上節目宣傳新書，CBS記者鄧肯（Jericka Duncan）問他是否會在退休後，競選美國總統，柯瑞回應，「也許吧，我有興趣盡我所能利用影響力做些事。如果這是能做到這點的方式，不會只是說總統，而是看政治是否能創造有意義的改革，或是政治外還有另一種方式。」

柯瑞接著表示不排除競選總統，主持人問2028年是否參選？他表示，「不會這麼快。」值得一提的是，參選美國總統必須年滿35歲，柯瑞2028年時39歲，符合資格，不過也許到時候他還在球場上拚戰。

Stephen Curry 勇士

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