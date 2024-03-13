快訊

圖表整理／怕怕！蘇丹紅食安危機 最新下架名單、業者因應措施一次看

陸軍聯手警總害參謀總長 蔣經國揭內幕後悔遭借刀殺人

阿姨臨終前下跪求！呂文婉哭揭驚人家世「媽媽嫁親姊夫當6孩後母」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞明天對獨行俠仍缺陣 周末「勇湖大戰」有望復出

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）上周面對公牛時扭傷右腳踝，已連續缺席2場。根據《ESPN》記者安德魯絲（Kendra Andrews）報導，柯瑞確定無法在明天對獨行俠的比賽復出，但有望出戰周日的「勇湖大戰」。

安德魯絲指出，柯瑞已在灣區展開個人訓練，周六將前進洛杉磯進行團隊訓練，有機會在面對湖人時歸隊，這是一場關係入圍賽排名的重要比賽。

勇士目前暫居西區第10，戰績34勝30敗，落後36勝30敗的湖人1場勝差，兩隊近10戰都是6勝4敗，很有機會在入圍賽交手。

勇士上周爆冷不敵馬刺，昨天以10分之差獲勝，報一箭之仇。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時說，「我不認為他會在達拉斯上場，所以我們又要打一場艱難的比賽，我們顯然需要這場勝利，很高興在沒有柯瑞的情況下贏球，建立一些信心。」事實上，本季勇士沒有柯瑞時表現不差，戰績4勝1敗。

Stephen Curry 勇士 湖人 獨行俠

相關新聞

NBA／柯瑞明天對獨行俠仍缺陣 周末「勇湖大戰」有望復出

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）上周面對公牛時扭傷右腳踝，已連續缺席2場。根據《ESPN》記者安德魯絲（Kendra Andrews）報導，柯瑞確定無法在明天對獨行俠的比賽復出，但有望出戰周

NBA／羅素拿施羅德當箭靶 暗指主帥漢姆用人有私心

湖人隊羅素（D'Angelo Russell）進入2024年後手感火燙，幫助球隊近期打出12勝5敗佳績，季末將有資格跳脫球員選項的他有望在自由市場爭取一份長約，而羅素近期受訪時也談到去年被交易回來老東

NBA／65場規定！11名球星已失去年度獎項資格、5人在邊緣

聯盟今年設立新規，只要出賽不到65場，就無法競爭任何年度獎項，例如上季風光奪下MVP的安比德（Joel Embiid）已失去資格，美媒《Yahoo Sports》也整理出確定失格的球星及危險名單。

NBA／國王宰公鹿35分止對戰15連敗 福克斯：今年最完美比賽

國王自2016年2月1日以來沒贏過公鹿，已吞下對戰15連敗。今天國王從開局就一路領先，終場以129：94痛宰公鹿，結束難堪紀錄。 國王上半場外線手感大爆發，18投10中，命中率55.6%；反觀公

NBA／尼克連3戰讓對手得不到80分 上次布朗森老爸還在陣中

尼克今天主場迎戰76人，前鋒阿努諾比（OG Anunoby）終於傷癒復出，幫助球隊延續超強團隊防守，終場以106：79大勝。尼克連3戰將對手得分壓制在80分以下，這是2012年的76人後，聯盟再度有球

NBA／未來參選美國總統？勇士柯瑞不排除可能性

2024美國總統大選將在11月5日舉行，近日選舉議題在當地討論度越來越高。勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）近日受訪時被問到，未來是否有意角逐總統大位，他表示不會排除這個可能性。 勇士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。