NBA／柯瑞明天對獨行俠仍缺陣 周末「勇湖大戰」有望復出

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）上周面對公牛時扭傷右腳踝，已連續缺席2場。根據《ESPN》記者安德魯絲（Kendra Andrews）報導，柯瑞確定無法在明天對獨行俠的比賽復出，但有望出戰周日的「勇湖大戰」。

安德魯絲指出，柯瑞已在灣區展開個人訓練，周六將前進洛杉磯進行團隊訓練，有機會在面對湖人時歸隊，這是一場關係入圍賽排名的重要比賽。

勇士目前暫居西區第10，戰績34勝30敗，落後36勝30敗的湖人1場勝差，兩隊近10戰都是6勝4敗，很有機會在入圍賽交手。

勇士上周爆冷不敵馬刺，昨天以10分之差獲勝，報一箭之仇。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時說，「我不認為他會在達拉斯上場，所以我們又要打一場艱難的比賽，我們顯然需要這場勝利，很高興在沒有柯瑞的情況下贏球，建立一些信心。」事實上，本季勇士沒有柯瑞時表現不差，戰績4勝1敗。