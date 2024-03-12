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NBA／獨行俠兩尊神發爐 葛佛4戰連進28球 唐西奇連7場大三元

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠中鋒葛佛。 法新社
獨行俠中鋒葛佛。 法新社

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）今天面對公牛拿到27分14助攻12籃板，連7場繳出大三元，加上中鋒葛佛（Daniel Gafford）和萊福利（Dereck Lively II）主宰禁區，獨行俠終場以127：92痛宰公牛。

唐西奇首節就得到15分7助攻6籃板，率獨行俠取得44：16大幅領先。公牛第二節追回8分，但第三節又打獨行俠打爆，比賽時間剩6分多鐘就進入垃圾時間。唐西奇連續30分大三元紀錄停在6場，生涯累積1140顆三分球，超越泰瑞（Jason Terry）居隊史第2，僅次「德國坦克」諾威茨基（Dirk Nowitzki）的1982顆。

葛佛全場9投9中，進帳20分，他近4場連28次出手全中，成為1997-98賽季以來新高，離張伯倫（Wilt Chamberlain）1967年創造的歷史最多紀錄只差7球。

值得一提的是，公牛正好是葛佛生涯首支效力的球隊，他2021年季中被交易到巫師後，逐漸在聯盟站穩腳步，後來獲得一份3年4000萬美元合約，今年季中被交易到獨行俠，成為禁區支柱。

葛佛受訪時提到當初被公牛交易的時光，「我不得不重新評估自己，退後一步，找出如何重新愛上籃球。」他也解釋自己的籃球哲學，「我擁有無論是否有人在面前，都要進球的心態，要不是灌籃，就是把球放進籃框。」

Luka Doncic 公牛 獨行俠

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