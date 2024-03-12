NBA／第三節被勇士打爆！溫班亞瑪復出馬刺反而輸球
馬刺上周在沒有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）情況下爆冷擊敗勇士，今天兩隊再度交手，溫班亞瑪傷癒復出，第三節卻陷入得分荒被打爆，勇士終場以112：102贏球，復仇成功。
勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，馬刺半場打完領先2分。第三節戰況風雲變色，馬刺陷入6分鐘得分荒，勇士打出一波24：2攻勢，取得12分領先，末節持續壓制馬刺，輕鬆收下勝利。
勇士控衛保羅（Chris Paul）全場得到19分9籃板8助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）22分，湯普森（Klay Thompson）也有21分，菜鳥傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）再度繳出優異表現，替補出戰26分鐘就拿到13分11籃板5助攻。
馬刺方面，溫班亞瑪得到27分14籃板2阻攻，瓦賽爾（Devin Vassell）17分，強森（Keldon Johnson）攻下16分6籃板。
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