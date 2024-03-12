NBA／布克歸隊三巨頭合砍88分 太陽末節低迷險勝騎士
太陽今天作客騎士，球星布克（Devin Booker）傷癒歸隊，三巨頭雖合砍88分，但末節差點又被逆轉，終場以117：111險勝騎士。
騎士後衛葛蘭德（Darius Garland）首節開無雙，外線6投5中，狂砍21分，幫助騎士取得9分領先。太陽第三節展開反撲，杜蘭特（Kevin Durant）單節獨得19分，帶隊打出一波18：3的攻勢，反倒以6分領先進入第四節。
末節太陽再度陷入低迷，最後25.6秒只領先2分，沒想到騎士奧科羅（Isaac Okoro）接球時竟踩線，葬送逆轉機會。
杜蘭特全場得到37分8籃板6助攻，布克27分7助攻，比爾（Bradley Beal）攻下24分。騎士方面，葛蘭德砍進30分，勒佛特（Caris LeVert）17分11助攻，中鋒艾倫（Jarrett Allen）15分10籃板。
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