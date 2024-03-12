NBA／布克歸隊三巨頭合砍88分 太陽末節低迷險勝騎士

尼克主場迎戰76人，雙方此戰手感冰冷瘋狂打鐵還在第四節爆發衝突。76人最終以79:73贏得這場低比分的比賽，兩隊總得分僅152分也創下本季最低紀錄。 上半場比賽76人僅以37:31領先，這是自2

2024-03-11 12:56