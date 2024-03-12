NBA／2022年幫助勇士奪冠 波特宣布退休親曝原因
2013年選秀探花波特（Otto Porter Jr.）今天宣布高掛球鞋，結束11年NBA生涯，他曾在2021-22賽季效力勇士隊時，幫助球隊奪下總冠軍。
現年30歲的波特在2013年選秀大會被巫師隊以探花籤選中，2017年夏天籃網隊開出4年1.06億美元的報價合約，巫師選擇匹配留下他。
不過波特之後傷勢不斷，也影響到球場表現，2021-22賽季轉戰勇士，成為球隊重要輪替球員，總冠軍賽面對塞爾蒂克隊時，更展現優異防守和投射能力，成為奪冠功臣。
波特離開勇士轉戰暴龍隊後，再度受傷勢所困，兩季只出賽23場，他季中被交易到爵士隊，今天正式宣布退休，他發聲明表示，「過去11年裡我有機會實現在NBA打球的夢想，這個夢想因贏下總冠軍而圓滿，不幸的是，我的身體不允許我打出自己的期望，因此我決定退休。」
波特職業生涯共出賽527場，平均10.3分4.9籃板1.5助攻1.1抄截，整體命中率47.7%，三分球命中率39.7%。
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