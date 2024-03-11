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NBA／湖人AD一人罰球抵灰狼整隊 愛德華抱怨：真的太難了

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華(左)、戴維斯(中)。 美聯社
愛德華(左)、戴維斯(中)。 美聯社

湖人今天憑藉戴維斯（Anthony Davis）繳出27分25籃板5助攻，外帶7抄截3阻攻的統治級表現，以120：109力克灰狼，不過灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）賽後再度對裁判哨音提出質疑。

本場比賽湖人總共獲得29次罰球，其中戴維斯一人佔13次；反觀灰狼整隊只有13次。對此愛德華無奈表示，「太難了，每場你都無法和對手罰一樣多球，真的太難了。對面一個球員罰得比我們整隊多，實在很難去競爭。」

「我們每次認真防守就要被吹犯規，讓他們上罰球線，實在太難了，真的不知道要怎麼說。」愛德華說。

事實上，這不是愛德華本季第一次抱怨裁判，1月底灰狼作客雷霆時，雷霆一哥（Shai Gilgeous-Alexander）亞歷山大全場獲得16次罰球機會，比灰狼全隊多出一次，愛德華當時賽後怒噴，「爛裁判！你們就罰我錢吧，但我還是要說，裁判今天根本不給我們哨音。」聯盟事後罰他4萬美元。

前天灰狼作客騎士時，灰狼整隊有22次罰球；但騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）一人罰21球，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）被吹犯規犯滿離場後，對裁判佛斯特（Scott Forstall）做「收錢手勢」，聯盟今天宣布罰10萬美元。

Anthony Davis Anthony Edwards 湖人 灰狼

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