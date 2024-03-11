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NBA／家裡沒大人！AD超狂數據歷史首見 湖人輕取灰狼
湖人今天在主場迎戰灰狼，戴維斯（Anthony Davis）趁著雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）都因傷缺陣，繳出27分25籃板5助攻7抄截3阻攻的超狂數據，幫助湖人以120：109擊退灰狼。
灰狼不只少雙塔，前鋒安德森（Kyle Anderson）也因傷缺陣，不過三節打完反而領先1分。第四節灰狼徹底熄火，湖人6分多鐘打出21：4的瘋狂攻勢，比賽最後1分19秒灰狼落後13分，換上替補球員，進入垃圾時間。
戴維斯成為史上首位單場至少25分、10進攻籃板、15防守籃板及5次抄截的球員。詹姆斯（LeBron James）拿到29分8籃板9助攻，里夫斯（Austin Reaves）19分6籃板，羅素（D'Angelo Russell）攻下13分6助攻。
灰狼方面，愛德華（Anthony Edwards）砍進25分7籃板7助攻，里德（Naz Reid）25分4阻攻、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）貢獻15分7籃板。
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