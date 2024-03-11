NBA／勇士主場明年辦拉沃盃網賽 費德勒與柯瑞相見歡

網球傳奇「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）退休生活多采多姿，昨天拜訪NBA金州勇士隊主場「大通中心」，與勇士一哥柯瑞（Steph Curry）等球星相見歡，網壇盛會拉沃盃2025年9月19日至21日將在這座場地進行。

費德勒生涯擁有20座網球大滿貫賽冠軍及103座ATP巡迴賽冠軍，與「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）被稱為「網壇三巨頭」。

勇士主場大通中心2019年開始營運，有1萬8000個座位，是美國西岸重要的運動及娛樂活動場館，男網團體表演賽的第8屆拉沃盃將在這進行，費德勒也飛到舊金山視察大通中心。

費德勒趁著勇士隊訓練空檔，與柯瑞、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、保羅（Chris Paul）及總教練柯爾（Steve Kerr）相見歡，他還小試身手投了幾次籃，展現運動天賦。這是費德勒自2017年上海大師賽後，首度與柯瑞會面並合影留念。