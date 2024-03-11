聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／勇士主場明年辦拉沃盃網賽 費德勒與柯瑞相見歡
網球傳奇「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）退休生活多采多姿，昨天拜訪NBA金州勇士隊主場「大通中心」，與勇士一哥柯瑞（Steph Curry）等球星相見歡，網壇盛會拉沃盃2025年9月19日至21日將在這座場地進行。
費德勒生涯擁有20座網球大滿貫賽冠軍及103座ATP巡迴賽冠軍，與「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）被稱為「網壇三巨頭」。
勇士主場大通中心2019年開始營運，有1萬8000個座位，是美國西岸重要的運動及娛樂活動場館，男網團體表演賽的第8屆拉沃盃將在這進行，費德勒也飛到舊金山視察大通中心。
費德勒趁著勇士隊訓練空檔，與柯瑞、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、保羅（Chris Paul）及總教練柯爾（Steve Kerr）相見歡，他還小試身手投了幾次籃，展現運動天賦。這是費德勒自2017年上海大師賽後，首度與柯瑞會面並合影留念。
2023-24 NBA即時比分
▪家裡沒大人！AD超狂數據歷史首見 湖人輕取灰狼！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言