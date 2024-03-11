快訊

台中獨力造蛋今開工！阿妹可唱「10天10夜」 盧秀燕孵出2028總統夢？

日本特效擊敗好萊塢！70歲哥吉拉首創紀錄獲奧斯卡獎 台灣還看不到

太陽花學運斷送與世界經濟接軌 台灣下個10年有新選擇？

NBA／聯手「字母哥」寫歷史 里拉德談兩人化學反應

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德(左)和安戴托昆波聯手寫歷史。 美聯社
里拉德(左)和安戴托昆波聯手寫歷史。 美聯社

公鹿近期展開西區客場4連戰，接連輸掉勇士和湖人後，今天作客快艇。雙星里拉德（Damian Lillard）和「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）合砍69分，終場以124：117力克快艇，兩人成為NBA和ABA合併至今，第7對同場至少30分10助攻的組合。

快艇本場球星四缺一，只有哈登（James Harden）一人領軍，三節打完卻只落後6分。不過末節里拉德接管比賽，獨得16分，助公鹿以7分之差獲勝。

里拉德全場投進7顆三分球，進帳35分7籃板11助攻，安戴托昆波34分10籃板7助攻。快艇方面，鮑威爾（Norman Powell）攻下26分7籃板，哈登13分11助攻，柯菲（Amir Coffey）砍進16分10籃板。

里拉德賽後受訪時談到他和安戴托昆波的磨合，「我認為現在變得更好了，很多人希望賽季開始時立刻發生，但把兩個都是決策者的人放在一起，本來就需要時間學習，如何與對方一起打球。」

Damian Lillard Giannis Antetokounmpo James Harden 公鹿 快艇

相關新聞

NBA／杜蘭特悲情空砍45分 泰托姆感謝隊友相助

太陽隊在缺少明星後衛布克（Devin Booker）的情況下，面對聯盟戰績最好的塞爾蒂克，儘管杜蘭特（Kevin Durant）砍下轉隊至太陽後得分新高45分，比爾（Bradley Beal）也拿下2

NBA／提前投入選秀非好事？詹皇大兒子該留校的四大理由

目前最令人興奮的大學籃球運動員是剛剛成為NCAA一級歷史得分王的克拉克 (Caitlin Clark)。然而，最受關注的一位球員，平均得分卻不到5分，效力於一支戰績不佳的球隊。 可以肯定的是，如

NBA／聯手「字母哥」寫歷史 里拉德談兩人化學反應

公鹿近期展開西區客場4連戰，接連輸掉勇士和湖人後，今天作客快艇。雙星里拉德（Damian Lillard）和「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）合砍69分，終場以124：

NBA／誰最有機會獲選最佳進步獎？保羅力挺自家學員懷特

例行賽還剩一個多月的時間，76人隊明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）目前仍是NBA年度最佳進步獎的領先者。然而，勇士老將保羅（Chris Paul）並不這麼認為，他表示公牛隊的後衛懷特（Cob

NBA／全力衝擊西區龍頭 衛冕軍金塊將不參訪白宮

去年贏得NBA冠軍的金塊隊，獲得前進白宮造訪美國總統拜登（Joe Biden）的機會。然而，這次訪問卻因要面對強敵灰狼而取消，讓球隊可以對這場重要比賽做好準備。 據《Bleacher Repor

NBA／讚班切羅前途無量 魔術教頭：傳球能力像詹姆斯

今年賽季首度入選明星賽，魔術隊2020年狀元班切羅（Paolo Banchero），本賽季繳出22.9分6.9籃板5.2助攻的明星級表現，幫助球隊目前37勝27敗暫居東區第5，有非常高的機率能打進季後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。