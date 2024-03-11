NBA／聯手「字母哥」寫歷史 里拉德談兩人化學反應
公鹿近期展開西區客場4連戰，接連輸掉勇士和湖人後，今天作客快艇。雙星里拉德（Damian Lillard）和「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）合砍69分，終場以124：117力克快艇，兩人成為NBA和ABA合併至今，第7對同場至少30分10助攻的組合。
快艇本場球星四缺一，只有哈登（James Harden）一人領軍，三節打完卻只落後6分。不過末節里拉德接管比賽，獨得16分，助公鹿以7分之差獲勝。
里拉德全場投進7顆三分球，進帳35分7籃板11助攻，安戴托昆波34分10籃板7助攻。快艇方面，鮑威爾（Norman Powell）攻下26分7籃板，哈登13分11助攻，柯菲（Amir Coffey）砍進16分10籃板。
里拉德賽後受訪時談到他和安戴托昆波的磨合，「我認為現在變得更好了，很多人希望賽季開始時立刻發生，但把兩個都是決策者的人放在一起，本來就需要時間學習，如何與對方一起打球。」
2023-24 NBA即時比分
▪哈登大三元寫罕見紀錄！快艇連13年勝率5成 現存最久！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言