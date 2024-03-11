NBA／聯手「字母哥」寫歷史 里拉德談兩人化學反應

公鹿近期展開西區客場4連戰，接連輸掉勇士和湖人後，今天作客快艇。雙星里拉德（Damian Lillard）和「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）合砍69分，終場以124：117力克快艇，兩人成為NBA和ABA合併至今，第7對同場至少30分10助攻的組合。

快艇本場球星四缺一，只有哈登（James Harden）一人領軍，三節打完卻只落後6分。不過末節里拉德接管比賽，獨得16分，助公鹿以7分之差獲勝。

里拉德全場投進7顆三分球，進帳35分7籃板11助攻，安戴托昆波34分10籃板7助攻。快艇方面，鮑威爾（Norman Powell）攻下26分7籃板，哈登13分11助攻，柯菲（Amir Coffey）砍進16分10籃板。

里拉德賽後受訪時談到他和安戴托昆波的磨合，「我認為現在變得更好了，很多人希望賽季開始時立刻發生，但把兩個都是決策者的人放在一起，本來就需要時間學習，如何與對方一起打球。」