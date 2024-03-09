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NBA／對裁判比收錢手勢犯眾怒 戈貝爾：我願當壞人受罰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戈貝爾用手勢嘲諷裁判，恐難逃聯盟懲處和罰款。 路透社
戈貝爾用手勢嘲諷裁判，恐難逃聯盟懲處和罰款。 路透社

灰狼在今天與騎士之戰兩隊整場比賽一路拉鋸，不過在第四節最後階段卻發生了灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在被吹判犯規後，對著裁判做出「金錢手勢」的爭議，而他也隨即吞下技術犯規並犯滿離場，但賽後他仍是批評裁判的尺度確實影響比賽，也願意接受任何懲處。

灰狼與騎士今天展開激戰，在正規賽最後1分鐘灰狼一度靠著里德（Naz Reid）跳投命中取得1分領先，不過下一波進攻灰狼中鋒戈貝爾卻在籃下出現卡位犯規的狀況，而對於判決感到不滿的戈貝爾卻出現對裁判做出「搓手指」的爭議手勢，讓他隨後又吞下技術犯規，也是個人第6次犯規。

這次犯規也對於灰狼造成嚴重影響，不僅騎士透過技術犯規罰球機會將比分追平讓兩隊進入延長賽，少了戈貝爾的灰狼也在延長賽一瀉千里，最終以9分差距吞下敗仗。

至於戈貝爾對於裁判做出被視為禁忌的「金錢手勢」，恐難逃聯盟的罰款與懲處，不過他仍是直言不諱的說：「我願意扮演那個壞人，並接受罰款，但我認為這次吹判嚴重的損害了我們的比賽權益，我知道賭盤和一些東西對於比賽的影響愈來愈大，但這是不應該的。」

不過戈貝爾的舉動連今天代掌灰狼兵符的助理教練諾里（Micah Nori）都直言不認同，「老實說，在比賽剩下27秒時出現技術犯規是完全不能被接受的，他就是這樣的球員，但必須要變得更聰明一點，我知道他很沮喪，球隊也很沮喪，我們必須用更聰明的方式面對比賽。」

而戈貝爾也直言，害球隊輸掉這場比賽讓他覺得自己相當不成熟，但也不忘再次批評裁判，「這不僅僅是那一次的哨音問題，每個人都會犯錯，但如果是一而再、再而三的錯誤，只會讓人感到沮喪。」

至於在我國職籃賽場上，過去夢想家後衛吳家駿也因為在比賽中對於裁判比出類似的搓手指手勢，遭到聯盟處以1萬5000元的罰款。

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