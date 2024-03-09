NBA／「矮湯」G聯盟首戰砍32分 魔獸捎祝福：永遠不要放棄自己

「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）近期與爵士隊發展聯盟球隊簽約，今天在首戰砍下32分，用表現證明自己油箱內還有油，即便近年來國外球隊頻頻向已經35歲的湯瑪斯招手，他仍始終不放棄回到NBA的任何機會，這番拚勁看在「魔獸」霍華德（Dwight Howard）眼裡是十分感動。

湯瑪斯上次披著NBA球衣出賽，已經可以追溯到2021至2022年賽季的黃蜂隊，當時他短暫打工過17場後就再度消失在聯盟，不過近年來他仍堅持回歸NBA的夢想，屢屢向外界喊話自己身體健康，只想打籃球。

今天湯瑪斯在發展聯盟首戰表現大放異彩，全場攻下32分，包含5記三分球，幫助球隊獲得勝利，他坦言，自己只是想爭取機會，向球隊證明在場上能做出貢獻，「但最重要的是，我能夠教導這些年輕人，每天向他們展示如何成為自由球員，以及他們所缺的東西。」

此外，湯瑪斯也談到自己近年來收到多支海外球隊的邀請，包含去年一度傳出有可能加盟台灣T1球隊，湯瑪斯說：「國外打球真的很酷，我會看那些比賽，我喜歡所有籃球賽事，但在我與家人和孩子一起生活的這個階段，要去國外真的太困難。」

和湯瑪斯有類似掙扎經驗的「魔獸」霍華德在看了湯瑪斯的回歸秀後也深受感動，在社群平台X上發文獻上鼓勵：「就算外界放棄了也沒關係，只要你永遠不放棄自己就好！」