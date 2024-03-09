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NBA／詹姆斯左腳踝仍感疼痛 無緣對戰公鹿「字母哥」
日前湖人在主場敗給國王的比賽中，當家球星詹姆斯（Lebron James）是帶著腳踝傷勢提前離場。不過賽後他透露自己身體無礙，只是需要時間休養，而知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則指出詹姆斯是因疲勞造成的傷勢，只能透過休息來恢復。
因此，在今天主場面對強敵公鹿的比賽前夕，湖人方面已經宣告，詹姆斯將因腳踝傷缺席。
根據《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）的說法，詹姆斯的左腳踝一直以來都有傷勢存在，儘管沒有結構性的損傷，但就是需要時間來恢復調整。詹姆斯也表示，該場比賽自己是到第四節才感到不適。
湖人總教練漢姆（Darvin Ham）談到詹姆斯的狀況，「他的左腳踝仍感覺到疼痛，所以今天讓他休兵。」麥克曼奈明（Dave McMenamin）也提到詹姆斯直到比賽之前仍在接受治療，試圖能夠出席對公鹿的比賽。
湖人目前戰績34勝30敗，暫居西區第10，球隊接下來仍要面臨一系列的強硬對手。
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