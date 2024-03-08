NBA／ 勇士小將放槍格林幫緩頰 湯普森已做好柯瑞缺陣準備

勇士今天一度在第四節反超公牛，但比賽剩4分多鐘，柯瑞（Stephen Curry）切入扭到腳踝提前退場，公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）關鍵時刻完成三分打，終場以125：122力克勇士。針對柯瑞的傷勢，總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時只說，「我還不清楚，他把腳放進冰桶裡，我還沒和訓練員談過。」

湯普森（Klay Thompson）拿到全隊最高的25分，他受訪時說會為柯瑞缺陣做好準備，「如果他休息，我知道我們會想念他。我們以前也碰過這種情況，必須一起努力，我知道他會準備好後歸隊。」

Steph limped to the locker room after rolling his right ankle 😢 pic.twitter.com/Bcy2aHABtP — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2024年3月8日

柯瑞不在場上，勇士小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）扛下追平比分重任，但他上籃放槍導致球隊輸球，不過柯爾樂觀表示，「這對我們年輕人來說是很棒的經歷，庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基打擋拆，讓他們感受這種感覺是好事，球員們的努力沒有問題，就只是被打敗了。」

格林（Draymond Green）也幫波傑姆斯基說話，「這是比賽的一部分，你會成功也會失敗。你必須像面對成功那樣，面對這些失敗，不用想太多。他們會從中吸取教訓，會沒事的。」