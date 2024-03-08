聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／金塊葛登瘋狂補灌震驚全場 約柯奇：隨便丟他都會出現
衛冕軍金塊主場迎戰聯盟龍頭塞爾蒂克，葛登（Aaron Gordon）關鍵時刻接連上演灌籃秀，彷彿把實戰當灌籃大賽在玩，讓全場球迷與隊友們驚呼，金塊終場也以115：109贏下比賽。
比賽最後2分鐘，約柯奇（Nikola Jokic）單打波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），轉身後上籃放槍，沒想到葛登第一時間起飛，把球塞進籃框，動作一氣呵成，力度美感兼具，就像在看灌籃大賽，隊友喬丹（DeAndre Jordan）也在板凳席做出浮誇反應。
葛登曾在2016年灌籃大賽和拉文（Zach LaVine）上演神仙打架，最終屈居亞軍。他2020年再度參賽，因評審韋德（Dwyane Wade）亂給9分，再度拿下亞軍，被球迷視為灌籃大賽「無冕王」。
最後23秒又是約柯奇單打波爾辛吉斯，他把球拋向籃框，葛登輕鬆將球灌進去，得到關鍵2分。約柯奇賽後被問到這球是投籃還是傳球，他回應，「當然是傳球，有時候我亂丟，葛登就在那邊。」
波爾辛吉斯今天表現不差，砍下24分12籃板，他賽後盛讚約柯奇是不可思議的籃球員，「我今天從他身上學到一些東西，他如此聰明和狡猾。他在場上做很多事幫球隊贏球，只要你稍微包夾，他會立刻找到葛登和其他隊友。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 慘敗塞爾蒂克52分後 勇士今痛宰公鹿35分洩恨！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言