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NBA／金塊葛登瘋狂補灌震驚全場 約柯奇：隨便丟他都會出現

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊葛登上演瘋狂灌籃秀。 路透
金塊葛登上演瘋狂灌籃秀。 路透

衛冕軍金塊主場迎戰聯盟龍頭塞爾蒂克，葛登（Aaron Gordon）關鍵時刻接連上演灌籃秀，彷彿把實戰當灌籃大賽在玩，讓全場球迷與隊友們驚呼，金塊終場也以115：109贏下比賽。

比賽最後2分鐘，約柯奇（Nikola Jokic）單打波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），轉身後上籃放槍，沒想到葛登第一時間起飛，把球塞進籃框，動作一氣呵成，力度美感兼具，就像在看灌籃大賽，隊友喬丹（DeAndre Jordan）也在板凳席做出浮誇反應。

葛登曾在2016年灌籃大賽和拉文（Zach LaVine）上演神仙打架，最終屈居亞軍。他2020年再度參賽，因評審韋德（Dwyane Wade）亂給9分，再度拿下亞軍，被球迷視為灌籃大賽「無冕王」。

最後23秒又是約柯奇單打波爾辛吉斯，他把球拋向籃框，葛登輕鬆將球灌進去，得到關鍵2分。約柯奇賽後被問到這球是投籃還是傳球，他回應，「當然是傳球，有時候我亂丟，葛登就在那邊。」

波爾辛吉斯今天表現不差，砍下24分12籃板，他賽後盛讚約柯奇是不可思議的籃球員，「我今天從他身上學到一些東西，他如此聰明和狡猾。他在場上做很多事幫球隊贏球，只要你稍微包夾，他會立刻找到葛登和其他隊友。」

Nikola Jokic 塞爾蒂克 金塊

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