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NBA／冠軍前哨戰？綠軍布朗41分不敵金塊約柯奇30分大三元
衛冕軍金塊與東區霸主塞爾蒂克今天正面交鋒，儘管布朗（Jayson Tatum）狂砍本季新高41分，但約柯奇（Nikola Jokic）繳出30分大三元，帶隊以115：109險勝塞爾蒂克。
首節槍響前，金塊穆雷（Jamal Murray）命中大號壓哨三分球，領先2分。第二節約柯奇也命中壓哨球，將分差擴大到8分。布朗上半場就攻下22分，第三節再進帳12分，但塞爾蒂克仍落後10分。
末節尾聲，綠衫軍後衛哈勒戴（Jrue Holiday）挺身而出，連續投進後撤步三分球，追到3分差。整場神隱的泰托姆（Jayson Tatum）關鍵時刻獲得外線空檔，結果沒把握住，隨後約柯奇和葛登（Aaron Gordon）完成「空中接力」，鎖定比賽勝利。
約柯奇繳出32分12籃板11助攻的大三元，穆雷19分8助攻，葛登16分9籃板。塞爾蒂克方面，布朗全場29投16中，拿到41分14籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）24分12籃板，泰托姆13投5中，只拿到15分8助攻。
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