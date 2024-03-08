NBA／柯瑞手感冰冷還傷退 公牛阻勇士反撲再當強隊殺手

聯盟今天正式宣布2027年明星賽將在鳳凰城舉辦，太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）表示，想打造史上最棒的明星賽。 2025年明星賽將在金洲勇士主場「大通銀行中心」進行，2026年是快艇新主

2024-03-08 10:19