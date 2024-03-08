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NBA／柯瑞手感冰冷還傷退 公牛阻勇士反撲再當強隊殺手
公牛今天背靠背出賽，作客挑戰勇士，球星德羅展（DeMar DeRozan）關鍵時刻再度發威，終場以125：122擊敗2月聯盟戰績最佳的勇士，收下3連勝。
勇士三節打完落後10分，末節勇士打出17：7攻勢，反倒取得1分領先。不過柯瑞（Stephen Curry）在最後4分鐘上籃時傷退，格林（Draymond Green）又在最後一分鐘犯滿離場。
關鍵時刻德羅展中距離跳投命中，勇士湯普森（Klay Thompson）隨後回敬一記三分球，接著德羅展又打進「2+1」。勇士波傑姆斯基（Brandin Podziemski）錯失上籃得分機會，公牛佛西維奇兩罰全中，儘管保羅（Chris Paul）命中三分球，仍無法挽回戰局。
德羅展全場得到33分8籃板，佛西維奇（Nikola Vucevic）33分11籃板，懷特（Coby White）20分7助攻。勇士方面，湯普森攻下25分，格林11分10籃板12助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）19分10籃板，柯瑞退場前18投5中，只有15分進帳。
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