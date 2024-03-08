NBA／狂轟44分+追魂鍋絕殺溜馬 灰狼愛德華：頭撞到籃框

灰狼少了球星唐斯（Karl-Anthony Towns），今天作客溜馬主場，靠著「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）狂砍44分，加上絕殺火鍋，終場以113：111力克溜馬，站穩西區第一。

灰狼由安德森（Kyle Anderson）取代唐斯先發，上半場打完領先11分。不過第三節開局溜馬打出19：6攻勢，超前比分，隨後兩隊拉鋸，本節打完戰成平手。

第四節戰況仍相當緊張，最後1分鐘愛德華接管比賽，連得7分，但比賽時間剩7秒，他2罰1中。溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）長傳給奈史密斯（Aaron Nesmith），眼看要輕鬆拿到2分，愛德華卻飛身賞出一記麻辣鍋，終結比賽。

WHAT A BLOCK 😱



ANT EDWARDS SKIES FOR THE REJECTION TO WIN THE GAME ‼️ pic.twitter.com/W0lqPOkTzT — NBA (@NBA) 2024年3月8日

愛德華全場狂轟44分平本季新高，他賽後表示，「我蓋火鍋時頭撞到籃框，非常痛，落地時手腕還碰到地板，我這輩子從沒跳這麼高過。」

灰狼除愛德華外，戈貝爾（Rudy Gobert）拿到18分14籃板3阻攻，表現次佳。溜馬方面，哈利伯頓拿到23分13助攻，席亞康（Pascal Siakam）砍進24分。