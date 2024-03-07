NBA／傷兵潮意外挖出更多可用之兵 柯爾大讚：板凳充滿才華

勇士隊今天在主場以125：90大勝公鹿隊，斬斷對手6連勝，賽後超車湖人隊來到西區第9，近15戰拿下12勝，氣勢旺盛的他們有機會在剩餘例行賽繼續往上爬，主帥柯爾（Steve Kerr）也盛讚球隊近期輪替人手越來越充足，能夠替球隊提供不同的陣容選擇。

勇士本季雖然因傷病潮、主力低迷導致戰績起起伏伏，但也在此期間找出不少輪替人手，先前波傑姆斯基（Brandin Podziemski）趁著柯瑞（Stephen Curry）受傷時竄起、庫明加（Jonathan Kuminga）更在格林（Draymond Green）禁賽後拉上先發大放異彩都是例子。

近期維金斯（Andrew Wiggins）因家庭因素缺陣，上場時間提升的穆迪（Moses Moody）、傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）等人都把握機會，用表現回饋球隊。

隨著更多可用之兵回歸，勇士球季尾盤後勢看漲，目前甚至可以用到11人輪替，柯爾說：「我們會嘗試混合搭配，感覺已經找到一些不錯的組合，賽季進行到4分之3，我們有相當大的樣本數。」

柯爾舉魯尼（Kevon Looney）為例，「我們季後賽會需要魯尼，我也知道能信任他，但我們必須給傑克森-戴維斯更多時間，讓他為季後賽做足準備。」

同時柯爾也大讚板凳端的能量：「現在球隊處在很棒的狀態，我們有一套完整先發，板凳席則是充滿健康、有才華的人手，今晚就是證明。」