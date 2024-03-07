NBA／勇士睽違已久迎完全體！柯爾解釋魯尼只打6分鐘原因
勇士先前在塞爾蒂克主場慘輸52分，今天他們回到主場迎戰強敵公鹿，所有球員都不在傷兵名單，終場以125：90大勝，創NBA新紀錄。
據「Sportradar」統計，勇士是史上所有輸50分的球隊中，下一場勝分最多的球隊。格林（Draymond Green）受訪時說，「我想我們完全忘記在波士頓的星期日（美國時間），我們經歷3勝1敗客場之旅後，有一次有趣的航班，你永遠不會想堆積失敗，特別是賽季這個階段。」
勇士把比賽提前打進垃圾時間，共15名勇士球員上場。對此總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「我們處在一個很好的位置，先發過去一個月做得很好，現在我們完全健康，有很多具備天賦的球員，你們今晚看到了。」
勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）本場只打6分鐘；菜鳥傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）則打19分鐘，柯爾解釋，「我們季後賽需要魯尼，我知道能信任他，但我們必須給傑克森-戴維斯時間，讓他為季後賽做好準備，他需要更多實戰經驗。」
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