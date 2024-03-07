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NBA／詹皇曝提前退場和腳踝傷有關 湖人教頭盼球員有危機感
湖人今天在主場以120：130不敵國王，球星詹姆斯（LeBron James）第四節提前退場，返回休息室，他透露原因和左腳踝傷勢有關，但沒有大礙。
比賽剩3分56秒，湖人落後14分，詹姆斯就提前離場，他賽後表示這與左腳踝傷勢有關，這傷勢已困擾他好幾個月，他說，「我會沒事的，我對雷霆時完全沒感覺到，直到今天第四節才有感覺，這只是需要休息。」
湖人輸球主因是第二節被國王替補後衛蒙克（Malik Monk）和米契爾（Davion Mitchell）打爆，對此總教練漢姆（Darvin Ham）表示，「國王在快攻中獲得很多簡單得分機會，他們還能進入內線，命中高難度出手。我們必須保持危機感，在比賽中貫徹意志。」
漢姆也發現球員第二節和第三節對裁判很不滿，「挫折使我們變成懦夫。當你想挽回一些事，或開始單打獨鬥，你會很在意無法控制的事，例如裁判哨音。很多時候，只是要更努力地打球。」
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