NBA／湖人領先19分被國王高速逆轉 AD陷「沙波尼斯魔咒」

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）生涯對沙波尼斯（Domantas Sabonis）從沒贏過，今天湖人首節一度領先19分，但第二節被國王替補雙衛打爆，反而陷入雙位數落後，國王隨後一路保持領先，終場以130：120輕取湖人，戴維斯生涯面對沙波尼斯戰績來到0勝9敗，湖人輸球後掉到西區第10。

湖人開局前7分多鐘就以30：13領先，更一度將分差擴大到19分，但國王後衛蒙克（Malik Monk）和米契爾（Davion Mitchell）替補出場後，合力攻下31分，幫助國王反倒以15分領先進入下半場。

第三節詹姆斯（LeBron James）狂攻15分，湖人仍落後12分。國王末節開局又打出一波14：5攻勢，領先來到21分，湖人努力追趕，直到最後50秒才換下主力球員，以10分之差落敗。

國王球星福克斯（De'Aaron Fox）攻下全場最高的44分，沙波尼斯16分20籃板12助攻，蒙克拿到26分8助攻。湖人方面，詹姆斯得到31分13助攻，八村壘（Rui Hachimura）29分，戴維斯只有14分11籃板。