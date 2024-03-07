聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／湖人領先19分被國王高速逆轉 AD陷「沙波尼斯魔咒」
湖人球星戴維斯（Anthony Davis）生涯對沙波尼斯（Domantas Sabonis）從沒贏過，今天湖人首節一度領先19分，但第二節被國王替補雙衛打爆，反而陷入雙位數落後，國王隨後一路保持領先，終場以130：120輕取湖人，戴維斯生涯面對沙波尼斯戰績來到0勝9敗，湖人輸球後掉到西區第10。
湖人開局前7分多鐘就以30：13領先，更一度將分差擴大到19分，但國王後衛蒙克（Malik Monk）和米契爾（Davion Mitchell）替補出場後，合力攻下31分，幫助國王反倒以15分領先進入下半場。
第三節詹姆斯（LeBron James）狂攻15分，湖人仍落後12分。國王末節開局又打出一波14：5攻勢，領先來到21分，湖人努力追趕，直到最後50秒才換下主力球員，以10分之差落敗。
國王球星福克斯（De'Aaron Fox）攻下全場最高的44分，沙波尼斯16分20籃板12助攻，蒙克拿到26分8助攻。湖人方面，詹姆斯得到31分13助攻，八村壘（Rui Hachimura）29分，戴維斯只有14分11籃板。
2023-24 NBA即時比分
▪ 慘敗塞爾蒂克52分後 勇士今痛宰公鹿35分洩恨！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言