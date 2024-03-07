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NBA／前戰慘敗塞爾蒂克52分 勇士今末節爆發痛宰公鹿35分
前一戰狂輸塞爾蒂克52分的勇士回到主場，迎戰賽前6連勝的公鹿。勇士上半場狂轟78分，雖第三節熄火，但末節開局打出9：0攻勢，加上格林（Draymond Green）連飆2記外線，終場以125：90痛宰公鹿，排名上升到西區第9。
公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）傷癒復出，勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）也歸隊，勇士上半場火力全開，三分球19投12中，帶著20分領先進入下半場。
第三節勇士進攻大當機，前半節只靠柯瑞（Stephen Curry）得到5分，被公鹿追到7分差。不過板凳長人傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）挺身而出，攻守兩端都有好表現，幫助勇士以11分領先進入決勝節。
第四節勇士重振旗鼓，格林連續飆進2記外線，隨後柯瑞也補上2顆，分差擴大到26分，比賽剩4分15秒就進入垃圾時間，公鹿整節只得到9分。
柯瑞全場外線10投6中，進帳29分8籃板，庫明加（Jonathan Kuminga）20分，傑克森-戴維斯15分6籃板4阻攻。公鹿方面，安戴托昆波拿到23分7籃板6助攻，里拉德（Damian Lillard）20分6助攻，波提斯（Bobby Portis）20分7籃板。
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