NBA／前戰慘敗塞爾蒂克52分 勇士今末節爆發痛宰公鹿35分

爵士長人柯林斯（John Collins）今天在比賽中情緒失控，用手推了公牛助教弗萊明（Chris Fleming）的脖子，結果他沒被裁判驅逐出場，引發許多網友質疑。 爵士在第四節後段打出10：

2024-03-07 13:13