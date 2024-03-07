NBA／爵士柯林斯推脖子還占便宜 德羅展末節17分助公牛險勝

爵士長人柯林斯（John Collins）今天在比賽中情緒失控，用手推了公牛助教弗萊明（Chris Fleming）的脖子，結果他沒被裁判驅逐出場，引發許多網友質疑。

爵士在第四節後段打出10：1攻勢，取得2分領先。不過公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）連得5分，再度要回領先，比賽時間約9秒，德羅展再獲2罰機會，柯林斯卻突然和公牛板凳席發生衝突，並推弗萊明脖子，公牛長人佐蒙德（Andre Drummond）氣得像是想找柯林斯打架，被隊友阻止。

Things get HEATED in the final seconds of Bulls-Jazz 👀



John Collins is seen shoving Bulls assistant coach Chris Fleming.pic.twitter.com/vLMizTnsJr — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年3月7日

裁判最後給柯林斯、弗萊明及公牛前鋒克雷格（Torrey Craig）各一次技術犯規，爵士獲得一次技術犯規罰球，克拉克森（Jordan Clarkson）投進追平分。德羅展隨後執行前面兩罰全中，公牛領先2分，爵士最後一擊交給塞克斯頓（Collin Sexton），他沒能把握住機會。

德羅展全場攻下29分6籃板7助攻，有17分出現在末節。懷特（Coby White）也拿到25分6籃板6助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）砍進23分12籃板。爵士方面，柯林斯得到25分14籃板，塞克斯頓有24分7助攻。