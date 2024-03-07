NBA／湖人該為詹皇建雕像？亞瑞納斯：頂多放雙鞋

詹姆斯（LeBron James）2018年轉戰湖人後，維持頂尖身手，打破各項歷史紀錄，並在2020年縮水賽季，幫助紫金軍團奪下隊史第17冠，許多球迷好奇湖人為他打造雕像的可能性，不過前NBA球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）認為，詹姆斯目前在湖人創下的成就，最多只能放一雙鞋致敬。

亞瑞納斯認為詹姆斯沒有為湖人帶來足夠多的榮譽，因此不可能在洛杉磯為他立雕像。他強調，詹皇要像歐尼爾（Shaquille O'Neal）一樣，效力湖人8年奪3冠，才有資格，現在的成就只能放一雙鞋。

不過歐尼爾本人曾表態，詹姆斯有資格讓湖人為他建雕像，因為他幫湖人奪冠，穿著紫金戰袍打破歷史得分紀錄，歐尼爾認為，「詹姆斯已做到一名湖人球員該做的事。」

詹姆斯效力湖人6個賽季都入選明星賽，共累積8998分、2642籃板及2647助攻，擁有一座總冠軍和一次FMVP。今年休賽季他能不執行合約球員選項，成為自由球員，39歲的詹皇是否會留在湖人，成為許多球迷關注焦點。