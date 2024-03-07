NBA／騎士逆轉 斷塞爾蒂克11連勝

兩大後衛米契爾、史特魯斯因傷缺陣，NBA騎士隊昨迎戰聯盟近況最火熱的塞爾蒂克隊，打到第4節原本落後22分，替補射手韋德領軍翻盤，最後9分鐘狂砍20分，包括最後19秒逆轉戰局的補灌，助騎士以105：104獲勝，塞爾蒂克中斷11連勝。

騎士最近因傷兵問題造成戰績起伏，昨天在主場迎戰聯盟戰績龍頭塞爾蒂克，前3節一路挨打，甚至第4節前3分鐘被塞爾蒂克打出一波6：0攻勢，落後22分之多。

不過，騎士接下來9分鐘在韋德領軍下絕地大反撲，拿下全場23分中的20分，包括最後19秒在隊友葛蘭德上籃失手後跟進補扣，幫助騎士超前；塞爾蒂克最後一波進攻，泰托姆後仰跳投雖落空，裁判卻響哨，不過騎士總教練比克斯塔夫進行挑戰後，裁判收回犯規判決，讓騎士以1分差保住勝利。

韋德形容第4節籃框就像泳池，比克斯塔夫也說：「他是相當全面的球員，不只防守能力，進攻也不能忽略。」

塞爾蒂克後衛布朗攻下21分，無法挽回戰局，也向手感火燙的韋德表達敬意，「沒有拿出相對能量面對一支NBA球隊，就會遇到這種狀況；我們應該贏得這場比賽，但騎士猛烈反撲，這是心態上的敗仗，不該發生。」