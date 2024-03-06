NBA／少一哥暴龍被打成保麗龍 墨菲10記三分率鵜鶘大勝41分
鵜鶘隊今天造訪加拿大，完全沒打算留給主隊暴龍隊一點面子，團隊外圍火力大爆發，全場24顆三分球為隊史第2多，光是前鋒墨菲（Trey Murphy III）就轟進10顆三分球，最終以139：98血洗對手，送給暴龍隊史最慘的主場敗仗。
近期暴龍一哥巴恩斯（Scottie Barnes）因不慎遭隊友踢傷左手第三掌骨，將無限期缺賽，鵜鶘面對群「龍」無首的暴龍打得輕鬆寫意，首節就靠著破7成命中率取得14分領先，接下來每節都穩定擴大領先優勢，前三節打完就遙遙領先30分，明星前鋒英格倫（Brandon Ingram）早早打卡下班。
Un autre homme était chaud cette nuit : Trey Murphy III— Basket-Infos (@Basket_Infos) March 6, 2024
🔥 34 PTS
🔥 11/17
🔥 10/14 3-PTS
🔥 6 RBS
🔥 + 44pic.twitter.com/ft1HnJsRZo
鵜鶘今天表現最亮眼的莫過於板凳出發的墨菲，今天他以17投11中攻下34分，包含平生涯最高的10記三分球，率領鵜鶘外圍頻頻開砲，團隊49投24中，命中率高達4成9，24顆三分僅次於1月17日擊敗黃蜂隊時的隊史紀錄25顆三分。
鵜鶘主帥格林（Willie Green）大讚子弟兵：「我很喜歡今天球隊靠快攻拿下27分這點，今天三分表現很優秀，做為一個團隊，這是場從頭到尾都完全宰制的比賽。」
這對暴龍而言自然是場難堪的慘敗，在主場輸41分寫下隊史新紀錄，此前記錄是1996年以86：126敗給魔術隊，暴龍總教練主帥嘉柯維奇（Darko Rajakovic）坦言：「我們試著不讓威廉森（Zion Williamson）拿到球、保護好禁區，但他們外線著火了。」
除了墨菲轟下34分，鵜鶘得分第二多的為瓊斯（Herbert Jones）的17分，全隊共7人得分上雙；暴龍則以奎克利（Immanuel Quickley）的17分為首。
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