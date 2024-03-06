NBA／不滿單月最佳新秀沒被提名 勇士後衛：我正負值領先
聯盟昨天公布2月最佳新秀，西區由馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）毫無懸念拿下，勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）受訪時表達不滿，因為他連被提名都沒有。
溫班亞瑪連2個月奪下西區單月最佳新秀，爵士後衛喬治（Keyonte George）、雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）和火箭後衛湯普森（Amen Thompson）也獲提名。
勇士2月戰績11勝3敗，波傑姆斯基出賽14場，平均10.8分6.7籃板5.6助攻，整體投籃命中率43%，他認為自己至少要被提名。
「我2月每場比賽都有打，我們戰績11勝3敗，我的正負值領先全隊和所有新秀，很多幫助球隊的數據我都排第1，這對我來說很重要，對一支球隊來說，贏球是最重要的」波傑姆斯基說。
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