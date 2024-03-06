快訊

台北大巨蛋風光 侯友宜鬆口：新北考慮蓋巨蛋、規畫容納4到5萬人

大膽約「市府門口交易」露餡！社會局女科員涉販毒 北市府說話了

她開心網路交友遇天菜 卻因對方車子「心涼」退縮…網勸：勇敢點

NBA／湖人兩位防守悍將何時回歸？主帥透露下周有新消息

聯合新聞網／ 綜合報導
范德比爾特及文森本季都缺陣至少半季的比賽。 美聯社
范德比爾特及文森本季都缺陣至少半季的比賽。 美聯社

湖人隊本季主力輪替遭逢傷病潮，球隊遲遲等不到「完全體」回歸，其中兩位外圍防守大將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和文森（Gabe Vincent）都還在傷兵名單，但根據主帥漢姆（Darvin Ham）透露，兩人的回歸日程已近，下周將進一步更新消息。

休賽季范德比爾特和湖人達成4年4800萬續約，文森則是簽下3年3300萬美元合約，坐領千萬年薪的兩人是球隊防守體系倚重的主力，卻是本季球隊缺陣最久的兩人，范德比爾特出賽29場，場均攻下5.2分、4.8籃板、1.2助攻；文森則更慘，僅出賽5場，場均攻下5.4分、3.0助攻。

范德比爾特上個月初對戰塞爾蒂克隊時扭傷右腳，當時預估將休息至少3至4週，更一度傳出賽季可能報銷傳聞，不過他近期已經拿掉保護靴，外界預估不久後有機會回到訓練。

文森本季打打停停，最近一次復出是在去年底，僅出賽1場就又進傷兵名單並接受膝蓋手術，依照復健日程表如無意外將在三月下旬重回戰線。

湖人本季狀況起伏不小，防守效率值排名聯盟第17，戰績暫居西區第9，和季後賽安全名單的第6名太陽隊有2.5場勝差，距離例行賽結束剩下不到20場比賽，湖人若能迎來完全體陣容，將替球隊衝擊季後賽注入強心針。

湖人

相關新聞

NBA／約柯奇絕殺太陽失敗 杜蘭特OT接管斷金塊6連勝

太陽今天作客金塊，射手艾倫（Grayson Allen）大爆發，前8次外線出手全命中，但太陽末節全隊打鐵，比賽被金塊逼進延長。杜蘭特（Kevin Durant）延長賽挺身而出，狂攻8分，助太陽以117

NBA／奇兵末節狂砍20分 騎士22分奇蹟逆轉斷綠衫軍11連勝

聯盟龍頭塞爾蒂克近期拉出一波11連勝，今天作客騎士，明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也傷癒復出。沒想到騎士末節落後22分的情況下，靠著前鋒韋德（Dean Wade）一人力挽狂

NBA／唐西奇連4場30分大三元無用 溜馬9人得分上雙斬獨行俠

溜馬隊今天作客達拉斯，雖然獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）狂轟39分10籃板11助攻，連4場摘下30分大三元，然而依舊孤掌難鳴，溜馬展現密集進攻火網，全隊一共9人得分上雙，以137：120帶

NBA／火箭森根狂砍45分寫紀錄 溫班亞瑪進攻低迷仍賞7火鍋

火箭中鋒森根（Alperen Sengun）今天打爆狀況火熱的馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），狂砍生涯新高的45分，率隊以114：101力克馬刺。 馬刺上半場打完領先

NBA／湖人兩位防守悍將何時回歸？主帥透露下周有新消息

湖人隊本季主力輪替遭逢傷病潮，球隊遲遲等不到「完全體」回歸，其中兩位外圍防守大將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和文森（Gabe Vincent）都還在傷兵名單，但根據主帥漢姆（Dar

NBA／末節飆20分超過塞爾蒂克全隊 騎士韋德：籃框像游泳池

騎士今天面對聯盟龍頭塞爾蒂克陷入苦戰，替補前鋒韋德（Dean Wade）扮演奇兵，單節狂轟20分，比塞爾蒂克全隊17分還多，率騎士完成22分逆轉秀，他賽後直言，「籃框就像游泳池。」 NFL酋長隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。