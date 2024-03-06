NBA／湖人兩位防守悍將何時回歸？主帥透露下周有新消息

湖人隊本季主力輪替遭逢傷病潮，球隊遲遲等不到「完全體」回歸，其中兩位外圍防守大將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和文森（Gabe Vincent）都還在傷兵名單，但根據主帥漢姆（Darvin Ham）透露，兩人的回歸日程已近，下周將進一步更新消息。

休賽季范德比爾特和湖人達成4年4800萬續約，文森則是簽下3年3300萬美元合約，坐領千萬年薪的兩人是球隊防守體系倚重的主力，卻是本季球隊缺陣最久的兩人，范德比爾特出賽29場，場均攻下5.2分、4.8籃板、1.2助攻；文森則更慘，僅出賽5場，場均攻下5.4分、3.0助攻。

范德比爾特上個月初對戰塞爾蒂克隊時扭傷右腳，當時預估將休息至少3至4週，更一度傳出賽季可能報銷傳聞，不過他近期已經拿掉保護靴，外界預估不久後有機會回到訓練。

文森本季打打停停，最近一次復出是在去年底，僅出賽1場就又進傷兵名單並接受膝蓋手術，依照復健日程表如無意外將在三月下旬重回戰線。

湖人本季狀況起伏不小，防守效率值排名聯盟第17，戰績暫居西區第9，和季後賽安全名單的第6名太陽隊有2.5場勝差，距離例行賽結束剩下不到20場比賽，湖人若能迎來完全體陣容，將替球隊衝擊季後賽注入強心針。