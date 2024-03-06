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NBA／末節飆20分超過塞爾蒂克全隊 騎士韋德：籃框像游泳池

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士韋德(左)、NFL巨星凱爾斯(右)。 路透
騎士韋德(左)、NFL巨星凱爾斯(右)。 路透

騎士今天面對聯盟龍頭塞爾蒂克陷入苦戰，替補前鋒韋德（Dean Wade）扮演奇兵，單節狂轟20分，比塞爾蒂克全隊17分還多，率騎士完成22分逆轉秀，他賽後直言，「籃框就像游泳池。」

NFL酋長隊球星凱爾斯（Travis Kelce）今到場觀戰，他近日和流行天后泰勒絲（Taylor Swift）交往，成為全美最有名運動員，出生於克里夫蘭郊區的他，自然賣力為騎士加油，騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）表示，「老實說，當凱爾斯開始鼓譟球迷時，我們就知道能逆轉。」

巧合的是，致勝功臣韋德也是酋長死忠球迷，他受訪時透露凱爾斯跟他說，「如果籃球打不下去，可以來當美式足球替補近端鋒。」

本場比賽除韋德外，塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）下半場11投1中的差勁表現，也相當關鍵，他最後關頭中距離跳投沒進，裁判第一時間響哨，但被騎士提出挑戰推翻，導致綠衫軍輸球，對此泰托姆表示，「我以為我被犯規，但裁判不認為。這很難，因為我們本來可以贏，但用一種奇怪的方式結束比賽。」

Jayson Tatum 塞爾蒂克 騎士

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