NBA／唐西奇連4場30分大三元無用 溜馬9人得分上雙斬獨行俠
溜馬隊今天作客達拉斯，雖然獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）狂轟39分10籃板11助攻，連4場摘下30分大三元，然而依舊孤掌難鳴，溜馬展現密集進攻火網，全隊一共9人得分上雙，以137：120帶走勝利，也讓唐西奇的紀錄夜很悲情。
溜馬今天人人皆兵，9位得分上雙的球員中有5位是替補球員，兩邊板凳得分69：32是這場比賽的關鍵，攻下全隊最高20分的透納（Myles Turner）受訪時說：「我們的深度整個賽季都在幫助我們，任何人都能在任何一晚跳出來拿下20分，這可真奢侈。」
上半場獨行俠還跟溜馬打得有來有往，在唐西奇以破6成命中率狂轟28分帶領下，進入下半場前僅有4分落後；但第三節唐西奇9投僅2中，團隊命中率連帶驟降，單節僅拿下18分，讓溜馬趁勢甩開獨行俠糾纏，奠定比賽勝基。
唐西奇今天再度上演「30分+大三元」，是連續4場達成這項壯舉，也是歷史上第3位做到的球員，此前歷史上僅有衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）成功過，唐西奇下一場比賽有機會挑戰衛斯特布魯克連5場30分大三元的聯盟紀錄。
賽後唐西奇無奈表示：「防守端我們必須要採取一些措施。」本季唐西奇拿下30分大三元的場合，球隊戰績為6勝6敗，表現平平，獨行俠近6戰則吞下5敗，34勝28敗排名聯盟第8。
溜馬以透納20分為首，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和馬瑟倫（Bennedict Mathurin）各自有19分進帳；獨行俠除了唐西奇的39分，厄文（Kyrie Irving）以23分次之。
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