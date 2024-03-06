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NBA／奇兵末節狂砍20分 騎士22分奇蹟逆轉斷綠衫軍11連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士在第四節上演落後22分的奇蹟逆轉秀，斷塞爾蒂克11連勝，致勝英雄韋德賽後被球隊一哥米契爾潑水慶祝。 美聯社
騎士在第四節上演落後22分的奇蹟逆轉秀，斷塞爾蒂克11連勝，致勝英雄韋德賽後被球隊一哥米契爾潑水慶祝。 美聯社

聯盟龍頭塞爾蒂克近期拉出一波11連勝，今天作客騎士，明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也傷癒復出。沒想到騎士末節落後22分的情況下，靠著前鋒韋德（Dean Wade）一人力挽狂瀾狂砍20分，上演奇蹟逆轉秀，以105：104氣走綠衫軍。

泰托姆（Jayson Tatum）和波爾辛吉斯上半場就合砍36分，幫助塞爾蒂克取得10分領先。第三節輪到布朗（Jaylen Brown）發威，單節攻下12分，綠衫軍帶著16分領先進入決勝節。

韋德第四節狂砍20分，讓綠衫軍完全傻眼。 美聯社
韋德第四節狂砍20分，讓綠衫軍完全傻眼。 美聯社

騎士末節前3分鐘一分未得，陷入22分落後，沒想到前鋒韋德此時跳出來扮演奇兵，他先投進三分球終結得分荒，帶動騎士拉出一波32：6的瘋狂攻勢，韋德這段期間6投全中，狂砍18分。

塞爾蒂克最後36秒靠著波爾辛吉斯打進「2+1」，要回1分領先。騎士葛蘭德（Darius Garland）隨後上籃失手，但韋德搶到進攻籃板補灌2分，又再度領先。

綠衫軍最後一擊交給泰托姆，裁判第一時間吹防守犯規，但騎士挑戰成功。時間剩0.7秒雙方跳球，綠衫軍拿到球後來不及進攻，騎士收下勝利。

騎士致勝功臣韋德全場11投8中，拿到23分8籃板，其中末節7投全中，進帳20分。中鋒艾倫（Jarrett Allen）砍下21分12籃板，葛蘭德16分11助攻。

塞爾蒂克方面，泰托姆砍進26分13籃板，波爾辛吉斯24分9籃板，布朗得到21分。

塞爾蒂克 騎士

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