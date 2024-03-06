NBA／勇士傷兵名單完全淨空！維金斯預計明天復出對公鹿

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）因私人因素已缺席4場比賽，如今他已歸隊訓練，預計在明天對陣公鹿的比賽復出，勇士自11月下旬以來，首度傷兵名單沒任何球員。

據ESPN報導，維金斯因家庭事務離開球隊一周，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）透露，維金斯已在昨天重返球隊訓練設施，預計將出陣明天比賽。

維金斯受訪時表示事情尚未完全解決，但選擇先歸隊，「我必須照顧該照顧的事，在合適的時候回來，這就是我的感覺，我回到這裡和團隊在一起，並做好準備。」

維金斯本季出賽50場，平均只拿到12.7分4.3籃板，都創個人生涯新低。對於維金斯的狀況，柯爾表示，「我不在乎籃球，生活比球賽還重要，如果我們球員有需要陪在家人身邊的情況，那他們就會去那個地方。」