NBA／國王領先22分不夠花 懷特生涯新高37分率公牛大逆轉

到底領先幾分才能贏球？成為國王隊今天被公牛上演22分大逆轉的心聲！

國王隊今天在主場迎戰公牛隊，第三節還剩3分28秒時以89:67領先22分，多數人都覺得比賽勝負已定。但公牛可不這麼想，決勝節頭號球星德羅展（DeMar DeRozan）跳了出來，第四節獨拿19分，全場則攻下33分，並在最後3.5秒兩罰俱中將領先擴大至4分確保勝利，帶領公牛以113:109擊敗國王、完成不可思議的22分大逆轉，同時終止對戰國王的四連敗。

公牛完成這場逆轉秀，轟下生涯新高37分的懷特（Coby White）也功不可沒，賽後表示：「在本賽季的這個時刻，無論怎麼獲得勝利，都必須拿下勝利，我們必須開始連勝。我不在乎我們是怎麼獲勝的。我不在乎它看起來如何。最終，只要我們贏了，那就是我們關心的。」

Coby White had the defender lost with his handle then goes up for the SLAM 😱pic.twitter.com/gUJuMcWt43 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年3月5日

此戰堪稱高潮迭起，首節國王氣勢如虹打出17:1的高潮，第一節打完就以36:22分領先14分，但敗分也很快，讓公牛第二節開局打出22:5攻勢、反倒以44：41逆轉戰局；暫停過後國王才又回神，以8：0攻勢結束這節，半場以56：49取得7分領先。

易籃再戰雙方複製上半場劇情，國王再度主導節奏，比分差距一度來到22分，前三節打完又取得和首節相同的14分領先；但國王第四節進攻卻大崩盤，屢投不進又瘋狂失誤，對手公牛則靠德羅展和懷特兩人挺身追分，單節打出36：18的超級攻勢、率公牛完成大逆轉。

公牛全場造成國王17次失誤，靠著失誤得分拿下24分，除了德羅展與懷特都攻破30分外，多森姆（Ayo Dosunmu）攻下20分，佛西維奇（Nikola Vucevic）也貢獻10分13籃板。

因左膝受傷缺席兩場的福克斯（De'Aaron Fox）此戰復出，為國王貢獻20分和10次助攻。沙波尼斯（Domantas Sabonis）則在比賽尾聲犯滿離場，全場攻下18分和21籃板，達成了他連續第43場雙十。國王全場三分球37投僅11中，三分命中率29.7％，還發生17次失誤種下敗因。

「顯然，每個人都感到沮喪，因為這是一場可以贏的比賽。」國王隊教練布朗（Mike Brown）表示，「即使我們覺得自己表現不佳，我們仍然覺得最後會贏，但我們自己讓勝利從手中溜走了，對於任何人來說，都很難吞下這一敗。」

COBY WHITE IS A BAD MAN.



37 pts | 5 reb | 7 ast | 14-19 FG pic.twitter.com/FQHYwGDj5d — Chicago Bulls (@chicagobulls) 2024年3月5日