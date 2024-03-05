NBA／羅素爆發湖人反彈輕取雷霆 反超勇士登西區第9

雷霆昨天作客太陽辛苦贏球，今天背靠背出戰湖人，首節過後就失去競爭力，湖人終場以116：104輕取雷霆，取得雙方對戰3連勝，賽後戰績也反超勇士，登上西區第9。

雷霆開局就打出18：6攻勢，但首節後半段熄火，被湖人追平比數。第二節雷霆進攻持續低迷只得18分，湖人取得9分領先，第三節再狂轟37分，以17分差進入決勝節。

羅素（D'Angelo Russell）末節突然大爆發，連續飆進3記三分球，比賽時間剩9分鐘，雷霆落後24分就換上替補球員，比賽進入垃圾時間。

D’ANGELO RUSSELL CAN’T BE STOPPED 🔥 pic.twitter.com/PcLCKT4rgn — Lakers Empire (@LakersEmpire) 2024年3月5日

羅素全場得到26分6籃板4抄截，戴維斯（Anthony Davis）24分12籃板3阻攻，詹姆斯（LeBron James）砍進19分11籃板8助攻。雷霆方面，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）只攻下20分，中斷連9戰得分破30紀錄。