NBA／布克右腳踝受傷預計缺席5到14天 恐失去年度獎項資格

太陽球星布克（Devin Booker）上周面對火箭時，右腳踝扭傷提前退場，據太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）的消息，布克預計缺陣5到14天。

蘭金指出，布克右腳踝接受X光檢查，結果為陰性，最好的狀況是5天後歸隊；最糟則是14天。明天太陽作客金塊，除了布克，奧柯吉（Josh Okogie）和利透（Nassir Little）也因傷缺陣。

布克本季只出賽50場，平均拿到27.5分4.6籃板6.8助攻，投籃命中率49.4%。不過他對活塞一戰只打5分鐘，就被驅逐出場，將不列入65場計算，因此再休超過5場，就不符合年度獎項資格。

另外，太陽今天宣布裁掉後衛馬勒登（Theo Maledon），與前鋒溫萊特（Ish Wainright）再續前緣，簽下雙向合約。目前太陽正式球員名單為14人，還有1個名額。