NBA／唐西奇、泰托姆獲2月最佳球員 狀元和榜眼奪最佳新秀

勇士在今天作客波士頓的比賽中慘輸52分之多，創下柯瑞（Stephen Curry）生涯最慘烈的一役；而比賽一開始勇士選擇放空布朗（Jaylen Brown）讓他肆意投外線的策略，也引發外界的討論和質疑

2024-03-04 18:11