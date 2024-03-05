NBA／唐西奇、泰托姆獲2月最佳球員 狀元和榜眼奪最佳新秀
聯盟今天公布2月最佳球員，西區由獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）獲選，東區則是塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）。
獨行俠2月戰績8勝3敗，唐西奇場均33.4分9.6籃板10.3助攻。塞爾蒂克9勝1敗，泰托姆場均27.3分8.9籃板6.7助攻。
西區2月最佳新秀由馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）毫無懸念拿下，他繳出21.3分10.7籃板3.9火鍋的驚人數據。東區則由黃蜂榜眼米勒（Brandon Miller）得到，他場均20.5分4.5籃板1.8抄截。
西區最佳教練是勇士隊柯爾（Steve Kerr），本月戰績11勝3敗。東區則是熱火隊史波斯特拉（Erik Spoelstra），戰績8勝3敗。
聯盟也公布上周最佳球員，西區是剛完成4萬分里程碑的詹姆斯（LeBron James），湖人上周戰績2勝1敗，詹姆斯場均30.7分4.7籃板8.7助攻。東區則是塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown），戰績3勝0敗，場均28.3分5.3籃板，整體投籃命中率62.3%。
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