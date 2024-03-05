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NBA／交易大限前才來暴龍 歐林尼克2年2625萬美元提前續約
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，暴龍與陣中長人歐林尼克（Kelly Olynyk）提前續約，新合約價碼是2年2625萬美元，將在2025-26賽季到期。
現年32歲的歐林尼克是加拿大人，擁有外線投射及策應能力，本季原效力爵士，暴龍今年季中交易大限前送出1張首輪選秀籤等籌碼，換回他和阿巴吉（Ochai Agbaji）。
歐林尼克生涯效力過塞爾蒂克、熱火、火箭、活塞及爵士，本季出賽59場，平均8.3分4.9籃板4.2助攻，整體命中率54.2%，三分命中率39.8%。
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