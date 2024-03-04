NBA／唐西奇大三元仍輸76人 獨行俠教頭：進攻掙扎時不防守

獨行俠今天主場迎戰76人，當家球星唐西奇（Luka Doncic）繳出38分11籃板10助攻的大三元表現，終場仍以116：120輸球。

獨行俠開局打出11：0攻勢，但76人靠著馬克西（Tyrese Maxey）單節17分，首節反倒領先10分。76人第三節將領先擴大到14分，儘管唐西奇和厄文（Kyrie Irving）末節合砍28分，最終仍以4分差落敗。

76人前鋒哈里斯（Tobias Harris）全場攻下28分，馬克西砍進24分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）則挹注21分。獨行俠方面，唐西奇雖拿下大三元，但發生7次失誤，還吞下本季第14次技術犯規，再2次就要被禁賽。厄文則攻下28分，瓊斯（Derrick Jones Jr.）外線5投全中，拿到21分7籃板。

獨行俠吞下近5戰第4敗，賽後總教練基德（Jason Kidd）談到球隊防守問題，「進攻就是我們的防守，當我們進球時，能成為聯盟最好的球隊；當我們無法進球時，是最糟糕的球隊。當我們進攻端掙扎時，通常在防守端什麼事都不做。」