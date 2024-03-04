NBA／布朗森開賽47秒膝蓋就受傷 迪文森佐率尼克擊退騎士

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）儘管已39歲，生涯第21個賽季卻不顯老態；昨天面對金塊隊的第二節，完成生涯4萬分里程碑，不僅寫下空前紀錄，累積4萬分、1萬個籃板、1萬次助攻也是史上唯一，美中不足是湖人以114比124敗給衛冕軍金塊隊，讓詹姆斯破紀錄卻輸球的「魔咒」再度發威。

2024-03-04 02:07