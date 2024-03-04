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NBA／布朗森開賽47秒膝蓋就受傷 迪文森佐率尼克擊退騎士

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森膝蓋受傷倒地。 美聯社
布朗森膝蓋受傷倒地。 美聯社

尼克今天作客騎士，明星後衛布朗森（Jalen Brunson）開賽47秒就膝蓋受傷退場，不過尼克全隊將士用命，終場以107：98擊敗騎士。

開賽47秒布朗森中距離出手，結果他膝蓋受傷倒地，無法站起，需要隊友攙扶才能離場。尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後帶來好消息，「他（布朗森）撞到膝蓋，拍X光並接受醫生檢查，結果是陰性。」

尼克少了布朗森、阿努諾比（OG Anunoby）、藍道（Julius Randle）及羅賓森（Mitchell Robinson）四名先發球員，騎士則是一哥米契爾（Donovan Mitchell）缺陣。

第三節迪文森佐（Donte DiVincenzo）狂砍16分，幫助尼克取得9分領先，末節騎士一度追到3分差，但哈特（Josh Hart）和麥克布萊德（Miles McBride）接連投進三分球，鎖定勝利。

迪文森佐全場攻下28分6籃板，哈特13分19籃板10助攻，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）挹注20分。騎士以射手麥瑞爾（Sam Merrill）表現最佳，他三分球13投7中，進帳21分。

Jalen Brunson 尼克 騎士

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