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NBA／溫班亞瑪再寫新秀紀錄 超狂數據比肩馬刺傳奇雙塔

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺天才狀元溫班亞瑪持續寫紀錄。 路透
馬刺天才狀元溫班亞瑪持續寫紀錄。 路透

馬刺今天主場迎戰溜馬，天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再度繳出超狂表現，全場狂轟31分12籃板6助攻，外帶6阻攻1抄截，幫助馬刺以117：105擊敗溜馬。

溫班亞瑪成為史上首位「背靠背」至少拿到25分10籃板5助攻5阻攻的新秀，另外他也是馬刺名將羅賓森（David Robinson）和鄧肯（Tim Duncan）後，首位單場至少30分10籃板5助攻5阻攻的新秀。

馬刺末節曾被溜馬追到剩1分領先，但溫班亞瑪帶隊打出10：0攻勢，成功收下二連勝。馬刺全隊傳出33次助攻，6人得分上雙，布蘭漢姆（Malaki Branham）拿到18分6助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）和強森（Keldon Johnson）都貢獻17分。

溫班亞瑪受訪時談到自己關鍵時刻的好表現，「每隊都要有能依靠的人，對我來說，絕不能失去冷靜，不能向隊友發送負面訊息，就算我失誤也不能搖頭，要把這些事留給自己。」

溜馬方面，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）連兩戰外線6投0中，今天拿到12分8助攻。麥克康奈爾（T.J. McConnell）砍進26分，席亞康（Pascal Siakam）21分8籃板，透納（Myles Turner）16分10籃板。

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