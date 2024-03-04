NBA／名嘴批勇士要向美國人民道歉 柯爾：希望柯瑞打高爾夫
勇士近期狀況不錯，沒想到今天面對塞爾蒂克，上半場打完就落後44分，美國體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）痛批勇士，「要向美國人民道歉。」
本場比賽是全美直播，史密斯在半場休息時直言，「這是史詩級的痛宰，有些話我不能在電視節目上說，我認為他們要延賽1周恢復。他們上半場就落後快50分，庫明加（Jonathan Kuminga）和格林（Draymond Green）不知道在做什麼。」
「這是我第一次看到柯瑞（Stephen Curry）在場上像遊魂，沒有人預料到這點，我們要向美國人民道歉」史密斯說。
柯瑞本場比賽表現荒腔走板，三分球9投0中，只得4分。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時表示，不會因這場比賽感到擔憂，「希望接下來幾天能讓他充電，希望他去打高爾夫或做其他事。」
勇士下一場比賽是本周四主場迎戰公鹿，柯爾透露後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）會歸隊。勇士目前戰績32勝28敗，與湖人沒有勝差，落後西區第8的獨行俠1.5場勝差。
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