NBA／詹姆斯生涯4萬分 紀錄夜又敗遭猛虧

詹姆斯再寫得分紀錄 製表／曾思儒、蔡佳霖 美國職籃ＮＢＡ湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯儘管已卅九歲，生涯第廿一個賽季卻不顯老態；昨天面對金塊隊的第二節，完成生涯四萬分里程碑，不僅寫下空前紀錄，累積四萬分、一萬個籃板、一萬次助攻也是史上唯一，美中不足是湖人以一一四比一二四敗給衛冕軍金塊隊，讓詹姆斯破紀錄卻輸球的「魔咒」再度發威。

本季是詹姆斯生涯第廿一個賽季，昨天賽前他仍有場均廿五點三分表現，前兩戰更都突破卅分，包括對上快艇隊單節轟下十九分、助隊演出廿一分逆轉勝。

昨天只要拿下九分就能達成四萬分里程碑，詹姆斯第一節攻下五分，第二節開打十四秒籃下再取分，十分卅九秒切入大轉身放進二分，四萬分達標。湖人主場觀眾響起響亮歡呼，詹姆斯收下比賽用球，並和家人慶祝、和球迷致意。

「有些事情甚至是廿年前我就在做了，這感覺很難形容。」詹姆斯賽後表示，感覺自己在場上仍有威脅力，且能做到十年前的動作。

詹姆斯是二○○三年ＮＢＡ選秀狀元，上季他已超越傳奇球星「天鉤」賈霸，成為ＮＢＡ史上得分王，昨天再成四萬分俱樂部第一人。現役球員最靠近「小皇帝」的太陽隊球星杜蘭特累積不過二八三七二分，和詹姆斯仍有一大段差距。

不過，詹姆斯認為紀錄有朝一日仍可能被打破，「聯盟有很多好手，如果他們保持健康、打得夠久，就能超越。」他說，紀錄就是用來打破的，不要說不可能。

詹姆斯從二○一八年開始的破紀錄時刻，不管是三萬分、三萬五千分達成或是得分榜逐步推進，球隊總是落敗一方，昨天也不例外，這是美中不足之處，連隊友戴維斯也忍不住開玩笑要他「別再破紀錄」，詹姆斯聽聞後形容自己心情「苦樂參半」。