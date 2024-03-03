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NBA／詹姆斯用1475場破4萬分 大三分時代紅利加速紀錄

中央社／ 台北3日電
詹姆斯創下史上首度突破4萬分紀錄。圖取自官網
詹姆斯創下史上首度突破4萬分紀錄。圖取自官網

去年2月8日詹姆斯（LeBron James）正式超越賈霸成為NBA史上得分王，今天39歲的他再度達成生涯總得分超越4萬分的壯舉，更難的是，詹姆斯僅用1475場比賽，就辦到賈霸生涯1560場都辦不到的事。

詹姆斯、喬丹（Michael Jordan）誰是美國職籃NBA史上「最偉大球員」（Greatest Of All Time，G.O.A.T.）始終爭論不休，如今詹姆斯又完成一項前無古人的紀錄，勢必會再度引起討論。

詹姆斯從19歲就加入NBA，比賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）22歲踏入NBA戰場早了3歲，而這3年的「紅利」，讓詹姆斯共拿下6307分，確實占到些優勢。

不過詹姆斯僅用了1475場比賽，生涯總得分就來到4萬17分，生涯每場平均27.13分，也比賈霸生涯每場平均24.6還要來得高，顯見詹姆斯的得分效率確實驚人。

儘管詹姆斯在場上主打大前鋒，生涯命中率50.5%，賈霸則是55.9%，顯見2人並沒有差太多，而賈霸時期的NBA要求只能1對1防守，他的「天勾」在當時根本無解，不像現在詹姆斯可能會遇到區域聯防的狀況。

另外是從2017年以後，NBA開啟的大三分年代，從NBA官網統計，詹姆斯到今天為止，生涯三分線命中率雖僅有34.7%，但他累計投進2381記三分球，光是這個部分就拿到7143分，要知道，賈霸生涯三分球僅18次出手命中1球。

1979年10月13日，當時效力於波士頓塞爾蒂克隊的福特（Chris Ford），在比賽首節剩下3分48秒時，投進了NBA實施之後史上的第一個三分球，這時賈霸已經在聯盟打了10個賽季。

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