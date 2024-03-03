NBA／創史無前例4萬分！ 詹姆斯：從沒想過會打破得分紀錄
詹姆斯（LeBron James）的紀錄之夜，在湖人主場迎戰金塊的比賽中，靠著招牌坦克切入達成歷史性的四萬分，成為聯盟第一人。當被問及他是否有動力繼續比賽，以擴大自己作為NBA史上總得分王的領先優勢時，詹姆斯表示這項記錄從來不是他的目標。
「我從來沒有想過要打破得分紀錄，」詹姆斯說道，「這一切就自然而然的發生了。我以正確的方式打球，讓比賽來到我身邊，得分紀錄自然就發生了。當我進入聯盟時，我從來沒有這樣的目標，想成為聯盟歷史上得分最多的球員。但我仍在打球。而且我仍然可以得分，所以我的得分總數將會隨著我的打球而上升，直到我停止打球為止。」
賽前，湖人隊教練漢姆（Darvin Ham）也表示，「你只是開始假設並期待他正在做的這些偉大的事情，無論是投進7個三分還是持續地向前衝刺，他仍然在他職業生涯的這個時刻從罰球線外起跳。我們不會再看到這種情況了，當他還在場上時，我們必須感謝他，感謝他為比賽所做的一切，他繼續為比賽做出的貢獻以及他的知識和表現，我很榮幸能夠執教他，並親眼見證這歷史性的時刻。」
上個賽季，詹姆斯正式突破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分紀錄，榮登NBA史上總得分王，而在今日更是完成空前絕後的4萬分。據統計，現役球員最接近4萬分的是杜蘭特（Kevin Durant），目前杜蘭特累積28342分，但歷經阿基里斯腱的重大傷勢且已經35歲的他想挑戰4萬分紀錄幾乎是不可能的任務。
不過如同超越賈霸紀錄當日輸給雷霆一樣，詹姆斯的4萬分之夜又一次被來自西北組的球隊狙擊；金塊第四節火力大爆發，靠著一波猛烈攻勢直接擊潰湖人，以10分之差帶走勝利，也讓詹姆斯再次苦嚐紀錄里程「悲」。
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