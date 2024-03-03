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NBA／連1205場得分上雙！詹皇4萬分樹立紀錄「超級障礙」
湖人今天在主場迎戰金塊，詹姆斯（LeBron James）靠著招牌「坦克切入」達成生涯4萬分的空前紀錄。湖人主場的大螢幕賽前更是擺出倒數計時的畫面，讓球迷能夠一起倒數偉大時刻的來臨。
上個賽季，詹姆斯正式突破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分紀錄，榮登NBA史上總得分王；即使今年邁向生涯第21個賽季、年齡也來到39歲，詹姆斯的狀態依然未見衰退，更屢屢展現驚人效率。
近期詹姆斯已經連續5場比賽至少拿到25分，超越喬丹（Michael Jordan）成為史上39歲後連續破25分場次最多的球員。而他生涯效力騎士、熱火和湖人3支球隊，場均得分都過27分，更突顯其長年穩定且高效能的可怕表現。
當年22歲的詹姆斯在2007年1月5日面對公鹿僅拿8分之後，至今已經連續1204場得分達到雙位數，這項成就遙遙領先古今所有球星，可說是往屬於自己一個人的武林前進。
加上其生涯的籃板和助攻都已超過1萬次，詹姆斯也將樹立「40000、10000、10000」 如此前無古人恐怕也是難有來者可追的超級障礙！
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